Buren dachten dat bejaarde Elly in zorginstelling zat, maar ze lag al een lange tijd dood in huis

Rotterdam van Toen De toen nog onbekende Dire Straits stonden op de planken in de noodschouw­burg

18:00 In Rotterdam zijn we niet vies van wat sloopwerk. Maar de oude schouwburg aan de Aert van Nesstraat, eigenlijk bedoeld als noodgebouw na de oorlog, heeft bijna veertig jaar stand weten te houden. In 1984 viel uiteindelijk toch het doek voor dit wederopbouwpand.