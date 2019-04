Buren en familie verbijsterd over aanhouding van minderjarige jongens voor groepsverkrachtingen

Column ‘Als rasechte aanhangert van Rotjeknor geniet ik me suf’

11:30 Als rasechte aanhangert van Rotjeknor geniet ik me immer suf, als ik door boekhandels als Donner of Snoek zoef. Bakken vol leesvoer over mijn favoriete stad, met kleurrijke covers en flitsende titels. Pochen maar met die skyline, klotsen met die schepen, pronken met Rotterdam Centraal of de Markthal.