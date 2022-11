Burgemeester Aboutaleb bij première van de ‘Rotterdamse film’ Casa Coco

3-jarig kind gereani­meerd na val in water in Rotterdam-Over­schie

Een 3-jarig kind is zaterdagmiddag op de Buys Ballotlaan in Rotterdam-Overschie in het water gevallen en zwaargewond geraakt. De hulpdiensten waren met spoed ter plekke om het kindje uit het water te halen en te reanimeren, waarna het naar het ziekenhuis is vervoerd.

5 november