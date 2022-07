Burgemeester Aboutaleb verstopt zijn eigenzinnige ego niet meer

column Hoop dan maar dat het korte leven van Emily fijn en gelukkig was

Baby’s voelen zo lief, zacht en kwetsbaar dat ik ze altijd met krampachtige bezorgdheid heb vastgehouden. En dan niet alleen die van anderen, maar ook de drie van mezelf. Het was dus maar goed dat de kraamverzorgster van onze jongste een echte Rotterdamse was, zo eentje die om haar woorden nooit doekjes windt en dus zei dat mijn voorzichtigheid zwaar overdreven was.

22 juli