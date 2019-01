Burgemeester Aboutaleb wil praten met rappers over geweld en wapenbezit

,,Helaas is het zo dat in de rap-scene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden,’’ zei Aboutaleb vanochtend in zijn nieuwjaarsspeech in de Rotterdamse raad. ,,Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te bezitten en zelfs te gebruiken als je dat nodig vindt. Ik vind dat ook rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen om dit te stoppen. Ik ga hen uitnodigen om hierover met mij in gesprek te gaan.’’ In het uitgaansleven zijn te veel vuurwapens in omloop, zei hij ook. ,,Geweld in het uitgaansleven en tegen hulpverleners blijft een grote zorg.’’