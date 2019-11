Burgemeester Ahmed Aboutaleb: de man die door alle barrières brak

Gemeenten reageren op kritiek jeugdzorg: ‘Wij missen beloftes voor extra geld’

8:00 Gemeenten in de Rotterdamse regio stellen dat zij hard bezig zijn om problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Maar, zo stellen zij in een reactie op kritiek van het kabinet, zij missen beloftes over extra geld. ,,Terwijl de knelpunten groot zijn. We voelen ons daarin onvoldoende door het Rijk erkend.’’