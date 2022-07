Burgemeester over blokkades van boze boeren: de grens is bereikt

Protesterende boeren krijgen in Lansingerland sneller te maken met de politie. ,,Qua verstoringen zijn de grenzen bereikt”, zegt burgemeester Pieter van de Stadt. Distributiecentra in Bleiswijk waren drie nachten op rij het doelwit van boze boeren.

In hun strijd tegen de stikstofplannen van het kabinet parkeerden de boeren hun tractoren bij Jumbo en Hoogvliet, aan weerszijden van de A12. Toen ze in de nacht van woensdag op donderdag weigerden te vertrekken, zette burgemeester Van de Stadt de mobiele eenheid (ME) in.

Negentien betogers werden aangehouden en meegenomen naar het bureau. Negen minderjarige verdachten werden meteen weer vrijgelaten, zij worden later verhoord. De volwassenen kregen een boete van 200 euro. De aanhoudingen verliepen rustig.

Defensie-voertuig

Bij het afvoeren van de tractoren werd onder meer gebruik gemaakt van een Defensie-voertuig. Inmiddels hebben de boeren hun trekkers weer terug.

Van de Stadt gaf de actievoerders aanvankelijk ruim baan, maar stelt dat de grenzen qua blokkades nu bereikt zijn. ,,We stonden woensdagnacht klaar om in te grijpen, want de maat was vol. We tolereren geen nieuwe blokkades meer. Je kunt niet ten behoeve van je eigen belang de bedrijfsvoering van een ander verstoren. Veel mensen zijn afhankelijk van deze distributiecentra. Als supermarkten niet meer bevoorraad worden en bezorgdiensten niet meer kunnen uitrijden, raken veel mensen gedupeerd.”

Melkveehouder Floor de Jong uit de Krimpenerwaard noemt de inzet van de ME onnodig. ,,Ze waren net van plan om rustig weg te rijden, toen er werd ingegrepen. Een paar jongens waren wel een beetje ontdaan. Maar dit zal niet onze laatste actie zijn. De beer is los, dit is echt nog niet klaar.”

