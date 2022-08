Burgemeester Peper is niet meer: ‘Een van de beste die Rotterdam heeft gehad’

Abraham (Bram) Peper werd op 13 februari 1940 geboren in Haarlem, twee maanden voor het uitbreken van de Tweede Wereldorlog, waarin de stad Rotterdam zo hard getroffen werd. Peper was van huis uit socioloog. Aan de de Erasmus Universiteit in Rotterdam was hij hoogleraar sociologie, voordat hij in 1982 burgemeester van de Maasstad werd.