Burgemeester Schiedam: 'verward persoon moet sneller van de straat'

,,De man had geen acute problemen en kwam dus niet in aanmerking voor een inbewaringstelling die ik als burgemeester kan opleggen als er sprake is van een noodsituatie'', vertelt Cor Lamers. ,,Dat maakt het zo lastig. In preventieve zin kunnen we niet ingrijpen. Het moet eerst escaleren willen we kunnen doorpakken. Ik zou dan ook graag meer doorzettingsmacht willen hebben, want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel meer verwarde mensen rondlopen in Schiedam. Daarom is het goed dat er op landelijk niveau discussie is.''



Hoewel de man een bekende was van hulpinstanties en ook het team toezicht en handhaving hem al een paar keer in verwarde toestand van de straat plukte, bestonden er geen signalen dat hij zou doordraaien. ,,De situatie was simpelweg nog niet ernstig genoeg. Vermoedelijk is hij in een psychose geraakt. Er is afgelopen week iets gebeurd met een van zijn broers waardoor hij uit balans is gebracht.''