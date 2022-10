Burgemeester sluit bedrijfspand na vondst cocaïnewasserij

Het ging om een cocaïnewasserij van aanzienlijke omvang. Daar werd met een chemisch proces verstopte cocaïne uit cacao gehaald. Dat gebeurde met behulp van gevaarlijke chemicaliën die in grote hoeveelheden in het bedrijfspand aanwezig waren. Ook hingen er chemische dampen die vrijkomen bij dat proces. Naast de vondst van harddrugs werden ook goederen voor heimelijk drugstransport, persen om cocaïneblokken te produceren en zakken met hennep aangetroffen.

Enorm geschrokken

,,Ik ben enorm geschrokken van de vondst van dit drugslab”, zegt burgemeester Weber. ,,Naast de vondst van grote hoeveelheden hard- en softdrugs, is de omgeving hier ook ernstig in gevaar gebracht. Niet alleen door het feit dat de georganiseerde drugshandel geweld met zich mee brengt met grote risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Maar ook door de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke chemicaliën, die zonder enige vorm van veiligheidsmaatregelen werden opgeslagen in een bedrijfspand in een woonomgeving. Chemicaliën die zeer brandbaar en explosief zijn en waarmee personen ondeskundig aan de gang zijn gegaan in een daarvoor zeer ongeschikte omgeving. Ik neem dit dan ook hoog op.”