Burgemeester springt in de bres voor Anne die geen visum krijgt, omdat haar vader een transvrouw is

,,Er zit een hiaat in de wet’’, vertelt Sandra Sumaiku, woordvoerder van de gemeente Nissewaard. Voor transgenders is er op papier veel goed geregeld, maar voor kinderen van transouders allerminst. ,,We willen altijd helpen, maar omdat de wet er niet in voorziet, kunnen wij dat niet’’, legt Sumaiku uit. Zo’n latere vermelding kan niet toegevoegd worden aan de geboorteakte, omdat daar wettelijk nog niets voor is vastgelegd.

Verklaring

Anne Willemstein is blij met de hulp van de gemeente en de burgemeester. ,,Ik had natuurlijk gehoopt dat het opgelost zou zijn en dat ze tegen mij konden zeggen: ‘Er is wél een mogelijkheid. Maar blijkbaar is die er gewoon niet. Maar dat de burgemeester zo achter me staat, is heel prettig.’’