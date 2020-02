Burgemeesters roepen na gewelddadig weekeinde op tot messenverbod voor minderjarigen

Het moet minderjarigen wettelijk worden verboden nog een mes op zak te hebben. Dat stellen burgemeesters Foort van Oosten (Nissewaard) en Anny Attema (Ridderkerk) in deze krant vanwege de golf van tienergeweld. Afgelopen weekeinde deden zich opnieuw ernstige incidenten voor, waarvan de ernstigste in Spijkenisse.

Twee jongens van 18 en 16 jaar uit Spijkenisse worden verdacht van poging tot doodslag dan wel poging tot zware mishandeling met een mes van een 17-jarige plaatsgenoot bij metrostation Heemraadlaan. Het slachtoffer dat zaterdagavond naar eigen zeggen plotseling werd belaagd en gestoken, liep daarbij letsel op aan zijn gezicht en arm en moest in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam worden behandeld. De twee verdachten meldden zich later op de avond zelf op het politiebureau.

Volgens de politie kennen het slachtoffer en de verdachten elkaar. Het drietal zou ook deel uitgemaakt hebben van de groep rond het kopschopincident een jaar geleden in Spijkenisse, melden bronnen in Spijkenisse. De toen 14-jarige Tommy kreeg tal van schoppen en daarvan verscheen een schokkend filmpje op sociale media.

Beruchte plek

Metrostation Heemraadlaan in Spijkenisse geldt als een beruchte plek. Op 2 november vorig jaar werd er een 14-jarige jongen door een 13-jarige jongen in zijn buik gestoken. Het zwaargewonde slachtoffer overleefde dat maar net. Eind vorige maand werden nog twee verdachten van 15 en 17 jaar aangehouden voor een steekpartij aan de Hoepelmaker in Spijkenisse. Een 17-jarige jongen liep daarbij een beenwond op.

Burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard, waaronder Spijkenisse valt, wil actie tegen jeugdgeweld en daar landelijk aandacht voor vragen, omdat dit probleem groter is dan alleen lokaal. Onder meer vlindermessen zijn wettelijk verboden, maar tal van steekwapens kunnen jongeren legaal bij zich dragen. ,,Ik vind het vreselijk dat een aantal jongeren de oplossing lijkt te zoeken in messen voor het oplossen van geschillen. Dat is treurig en levensgevaarlijk.’’

Dit jaar deden zich ook elders ernstige steekpartijen voor, zoals bij het Gemini College in Ridderkerk. Een 13-jarige jongen verwondde daar een 16-jarige schoolgenoot ernstig. Ridderkerk wil een messenverbod invoeren en de mogelijkheid hebben veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waar tijdelijk preventief kan worden gefouilleerd.

In Krimpen aan den IJssel plukte de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een 14-jarige jongen van straat. Hij bleek een groot mes en pillen, waarschijnlijk harddrugs, bij zich te hebben.

Hersenschudding