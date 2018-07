Buschauffeur RET mishandeld op straat 'vanwege uniform'

Het slachtoffer was onderweg naar huis na een dienst en had zijn uniform nog aan toen hij werd klemgereden. De man zei er wat van, waarna de dader uitstapte en meteen begon te slaan. Hij zou meerdere malen 'Ik heb een hekel aan RET'ers' hebben geroepen, meldt het slachtoffer op facebook .

Het slachtoffer is na de mishandeling meteen naar het ziekenhuis gegaan. Na een controle bleek dat hij niks gebroken had, maar hij heeft wel meerdere verwondingen in het gezicht opgelopen.

De RET is op de hoogte van het incident en heeft inmiddels gesproken met het slachtoffer. ,,Hij geeft zelf aan erg geschrokken te zijn van de situatie", vertelt een woordvoerder van het vervoersbedrijf. ,,Maar dat geldt ook voor ons. Het is onacceptabel dat iemand zo wordt toegetakeld in zijn of haar uniform, zowel binnen als buiten diensttijd. Wij zorgen er dan ook voor dat hij hulp krijgt bij de verwerking van de aanval." De man doet deze week aangifte bij de politie.