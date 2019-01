Buschauffeurs RET eisen ontslag van collega Jerry M. om misbruikzaak

AtletiektrainerEen grote groep buschauffeurs van de Rotterdamse vervoerder RET eist het ontslag van Jerry M. Het nieuws dat hun collega jarenlang meisjes zou hebben misbruikt, is als een bom ingeslagen bij de chauffeurs. ,,We willen nooit meer iets met hem te maken hebben.’’

De 58-jarige atletiektrainer die werkzaam is bij het vervoersbedrijf, heeft bekend de afgelopen 35 jaar minderjarige meisjes seksueel te hebben misbruikt. Hij heeft zich bij zeker drie atletiekverenigingen vergrepen aan ten minste negen meisjes en jonge vrouwen. Mogelijk leidde dit tot meerdere zwangerschappen.

De buschauffeurs willen dat M. binnen een week zijn ontslag indient. Ze beseffen dat, aangezien de verdenkingen van het seksueel misbruik geen betrekking hebben op M'.s werk, de RET hem niet zomaar kan ontslaan. Wel heeft het vervoersbedrijf de chauffeur direct na de bekendmaking van het nieuws op non-actief gezet.

,,We willen niet dat hij hier nog aan het werk gaat’’, zegt Ron Westbroek namens de buschauffeurs. ,,En we willen al helemaal niet dat hij met een grote zak geld vertrekt, omdat hij niet zomaar ontslagen kan worden.’’

De chauffeurs zeggen te vrezen dat passagiers zich onveilig voelen in de bus. ,,Hij was toch één van ons. We willen niet dat mensen hem met ons associëren. Daarom willen we ons van hem distantiëren.’’ Opmerkingen hebben ze tot nu toe nog niet gehad. ,,Maar het is wel het praatje van de dag. Iedereen heeft het erover. We willen niet dat passagiers ons allemaal als smeerlappen zien.’’

Zelf hadden de boze chauffeurs nooit verwacht dat M. tot dergelijke dingen in staat was. ,,Hij was echt een joviale jongen. Altijd in voor een dolletje. Je merkte helemaal niks aan hem’’, vertelt Westbroek. Op de dag dat het nieuws naar buiten kwam was M. aan het werk. ,,Dat is gewoon bizar.’’

De buschauffeurs hopen dat M. gehoor geeft aan hun oproep. ,,Hij hoort niet thuis bij de RET-familie.’’

De RET begrijpt dat de kwestie heftige emoties oproept bij de collega’s van M. ,,Het leeft intern behoorlijk bij ons,’’ reageert woordvoerder Rolf Harbers. ,,Daarom ook hebben we onze werknemers in de gelegenheid gesteld hier over met ons in gesprek te gaan. We onderzoeken wat onze vervolgstap kan zijn. Maar voor ons geldt ook dat wij dit met de individuele werknemer willen afhandelen. Daarover treden we verder niet naar buiten.’’