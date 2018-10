Zoon vermiste Mona (79) aangehouden: buurtbewoners in shock

Column Terroris­ten in 110-Mor­gen

7:49 110-Morgen was voor mij altijd vooral de Rotterdamse wijk met die rare naam, of de buurt van het consultatiebureau waar ik mijn zoon als baby, peuter en kleuter een paar keer per jaar moest laten onderzoeken. Ooit kon ik er, in de Ajaxstraat (!), het type huis krijgen dat ik graag wilde. Slecht idee.