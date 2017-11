Buurt jaagt circus mét Zwarte Piet de stad uit

Het Sinterklaascircus in de Rotterdamse wijk Spangen is na commotie rond het inzetten van klassieke zwarte pieten al weer vertrokken. Initiatiefnemer Wouter Zuidema had volgens betrokkenen afgesproken roetveegpieten in te zetten, maar hield zich daar niet aan. De eigenaar van de tent, circus Barani, besloot zijn spullen te pakken.

In Spangen wonen overwegend mensen van allochtone afkomst. ,,De gemoederen liepen hoog op’’, zegt eigenaar Robert Zinnecker van Barani. ,,We zijn bedreigd. Ook is een zeil van onze dierentent vernield en een van onze wagens met verf besproeid. We hebben drie nachten lang rond onze spullen gelopen om ze te beschermen. Uiteindelijk kregen we na een gesprek met mensen van het wijkcentrum zwart op wit te zien dat de afspraak was om alleen met roetveegpieten te werken. Wij waren daar niet van op de hoogte. In overleg met dat wijkcentrum hebben we besloten onze tenten af te bouwen.’’

Bedreiging

Volgens Zuidema heeft het vertrek onder meer te maken met een bedreiging op facebook. Een man riep op de boel ‘plat te branden’. Zuidema erkent dat hij ook in de clinch lag met sponsor WMO Radar. Met die sponsor en andere betrokkenen, waaronder het wijkcentrum Westervolkshuis, had hij contact over de kleur van de pieten. ,,Ik had een foto van een bruine zwarte piet geappt en die kleur was goedgekeurd’’, zegt Zuidema. ,,Woensdag voor de intocht kreeg ik een app dat we roetveegpieten moesten gebruiken. Ik stond met mijn rug tegen de muur.’’

David Forbes van het Westervolkshuis ontkent dat toestemming is gegeven voor bruine zwarte pieten. ,,Ik heb alle communicatie daarover gezien en daar is nooit mee ingestemd’’, zegt hij. ,,De afspraak was dat er alleen roetveegpieten in het circus zouden zijn. Daar heeft Zuidema zich niet aan gehouden.’’

Aboutaleb

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb was zaterdag nog een van de gasten van het circus, waar uiteindelijk geen roetveegpieten maar authentieke pieten rondliepen. Gebiedscommissielid Ninny Duarte Lopes van Delfshaven ging er met haar vriendin Dorien Visser poolshoogte nemen. ,,Toen we zagen dat er authentieke zwarte pieten waren, hebben we een wijkagent gevraagd of we met bordjes die we bij ons hadden mochten protesten. Dat mocht. Op de kartonnen bordjes stond de tekst ‘Zwarte Piet is racisme’.’’

Quote Ik kom terug met dit circus in een stad rond Rotterdam waar we wel welkom zijn. Robert Zinnecker, Sinterklaascircus

Het Sinterklaas circus in Spangen was overigens geen succes. De twee voorstellingen trokken slechts een handjevol mensen. ,,Alles bij elkaar heeft ons doen besluiten te stoppen’’, aldus Zuidema.