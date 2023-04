Buurt over schietpartij waarbij onschuldige vrouw (68) werd geraakt: ‘Jongeren vuurden over en weer’

Koopavond op de Lijnbaan? De een wil meer toezicht, de ander zegt afschaffen

Is een koopavond nog nodig? Winkelt u nog veilig in het centrum van Rotterdam of ervaart u ook overlast van bijvoorbeeld hangjongeren? Vragen die wij lezers stelden naar aanleiding van verhalen over jonge meisjes die liever niet op vrijdagavond werken. En artikelen over diefstallen en zelfs bedreigingen door kinderen van 13 jaar. Koopavond op de Rotterdamse Lijnbaan is niet meer wat het was. ‘Opvoeden, opvoeden, opvoeden’.