Buurtbewoners opgeschrikt door harde knal in achtertuin: huizen flink beschadigd

Op z’n gemak laat een jongeman een bom in een woonwijk ontploffen, daarna staat de letter ‘D’ op de gevel

Bij de aanslag op een woning, donderdagnacht aan de Lunenburgdam in Rotterdam-Beverwaard, is zwaar geschut gebruikt. Omwonenden die geschrokken door de enorme klap naar buiten renden om te zien wat er was gebeurd, vreesden het ergste voor hun buurvrouw. ,,Als die maar levend naar buiten komt, dacht ik nog”, zegt een buurtbewoner.

3 februari