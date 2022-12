Buurtsuper aan de Groenezoom weer doelwit van gewapende overvallers

Haal je schaatsen maar uit het vet, want op deze banen in de regio kun je (bijna) op het ijs

Is het ijs dik genoeg? Die vraag staat centraal bij meerdere ijsverenigingen in regio Rotterdam. IJsmeesters in de regio maken lange dagen in de hoop schaatsfanaten het goede nieuws te brengen. Op één plek is het verlossende woord er inmiddels uit: het natuurijs blijkt dik genoeg.

