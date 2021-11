Cabaretier Thjum Arts wint Cameretten Festival

Komt voor elkaar Stephanie zoekt felblauw grind voor het graf van haar zoontje: ‘Zou het helemaal afmaken’

Acht jaar geleden moest Stephanie Groeneweg haar drie maanden oude zoontje begraven. Wekelijks brengt ze een bezoekje aan het graf van de kleine Djenesley, maar het grind wat er ligt is in de loop van de jaren flink verkleurd. Daarom is ze nu op zoek naar felblauwe stenen. ,,Niet om bekijks te trekken, maar om te laten zien dat hij er nog altijd is.’’

26 november