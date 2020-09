Café De Regenboog moet dicht om overtreden coronaregels: ‘Kwam ik er ook maar vanaf met sorry zeggen’

De uitgaansgelegenheid aan de Van Oldenbarneveltstraat in het centrum kreeg vrijdag bezoek van de gemeentelijke dienst Stadstoezicht. ,,We hadden net bezoek gehad van een groep van acht gasten. Vier waren al naar buiten, de andere vier stonden op om de zaak te verlaten. Aan de bar stonden nog eens twee gasten die de rekening wilden betalen,’’ aldus Nijenhuis.

Dansen

Die lezing strookt niet met wat de handhavers hebben waargenomen, stelt een woordvoerster van burgemeester Aboutaleb. ,,De spoedsluiting is vanwege het niet naleven coronamaatregelen: bezoekers op het terras en binnen stonden en waren aan het dansen. De ondernemer is bovendien al eerder gewaarschuwd.’’ Nijenhuis noemt het een 'grove leugen’ dat gasten stonden te dansen. ,,Dat zweer ik met de hand op mijn hart. Laat ze maar komen met bewijs.’’

Nijenhuis noemt de spoedsluiting van twee weken een ‘financieel drama’. ,,Sinds de crisis draai ik hooguit een kwart van de omzet die ik normaal draai. Tot overmaat van ramp zit mijn zaak ook nog in het gebied waar Rotterdam experimenteerde met de (inmiddels opgeschorte, red.) mondkapjesplicht . Tijdens die periode was de zaak zo goed als leeg.’’

Sorry

Op het aanbod van Nijenhuis om sorry te zeggen en 780 euro over te maken aan het Rode Kruis gaat de gemeente niet in. Het is niet de eerste keer dat Nijenhuis het met de autoriteiten aan de stok krijgt vanwege de coronamaatregelen. In juli moest zijn gelijknamige zaak in het Gelderse Nijmegen om dezelfde reden twee dagen op slot.