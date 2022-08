Cafetariaklanten overmeesteren man die hen met mes bedreigt

Grote brand op zeeschip in Schiedamse haven, blussen gaat nog uren duren

Bij Damen Shiprepair aan de Admiraal de Ruyterstraat in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken op het voordek van zeeschip de Happy Rover. Bij de brand in de Wiltonhaven komt veel rook vrij.

