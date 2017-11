Canadese zeiler voor kust Hoek van Holland gered

Column 'De RET rekent de laatste tijd steeds op mijn begrip'

11:56 Ik kreeg een brief. Van de RET. En ik durfde hem al niet open te maken. Ik heb hem een dagje laten liggen, op de hoek van de eettafel, totdat er zo veel koffievlekken op zaten dat ik niet meer zag dat hij van de RET was. En toen maakte ik hem per ongeluk toch open. En het eerste wat ik zag was de zin dat de RET rekende op mijn begrip.