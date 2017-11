Capelle elke maand op haar mooist in historische kalender

Een foto van de Koperwiek uit 1970, toen die net af was. Of een plaatje van de scheepswerf van Vuyk en Zonen aan de Dorpsstraat. Menig Capellenaar zal weemoedig kijken naar de kalender van de historische vereniging.

Het is niet alleen het verleden dat aan bod komt in de kalender van de historische vereniging. Capelle hoe het was en hoe het is, dat is de opzet. De uitgave is een initiatief van de HVC en twee Capelse bedrijven.

Cees Hartmans, lid van de historische vereniging, spendeerde menig uurtje in de Beeldbank, op zoek naar geschikte foto's voor de kalender. Dat had niet altijd het gewenste resultaat. ,,We wilden een kalender waarop verschillen tussen toen en nu zichtbaar zijn. Maar de foto's van het heden waren er meestal niet. Die moesten we dus zelf maken'', zegt Hartmans.

Hartmans toont een historische plaat van het complex van de brandweer en politie in Capelle. ,,Voor de nieuwe foto ben ik op de zevende verdieping van een flatgebouw aan de Merellaan gaan staan.''

In de kalender komen bekende en minder bekende plekjes voorbij. De stormvloedkering in de IJssel, maar ook een christelijke kleuterschool. Prachtig is de plaat van de scheepswerf van Vuyk en Zonen aan de Dorpsstraat uit 1960. Net als die van het Dief- en Duifhuisje toen De Rozenburcht net was gebouwd en er nog heel anders uitzag. Mooi is ook de foto van winkelcentrum De Koperwiek in 1970, toen net gebouwd. ,,Geveke was een van de eerste winkels'', wijst Hartmans naar de voorgevel. ,,Die zit nu in de overdekte passage.

De historische zwart-witfoto's dateren bijna allemaal uit de jaren 60 en 70. De actuele plaatjes erbij zijn in kleur. De kalender is een probeersel. Mocht die aanslaan, dan komt er elk jaar een.