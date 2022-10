Capelle en Krimpen hand in hand bij aanpak ‘Algera-flessenhals’: tunnel bij Capelseplein plus fietsbrug

Krimpen ziet een nieuwe fietsbrug naar Capelle wel zitten, net als een extra rijstrook op de Algeraweg

Krimpen aan den IJssel gaat voor een nieuwe fietsbrug over de Hollandsche IJssel, de aanleg van een extra rijstrook op de Algeraweg en het ongelijkvloers maken van het Capelseplein. In het kielzog van het toekomstige besluit over een nieuwe oeververbinding in Rotterdam is er ook geld beschikbaar voor het oplossen van de files bij de Algerabrug. Kosten: 63 miljoen euro.

28 september