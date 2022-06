Capelle krijgt ‘mooi paars’ college: gratis parkeren blijft, net als gratis ov voor senioren

Groot verdriet bij zeeleeuwen in Blijdorp: moeder en jong overlijden bij bevalling

In Blijdorp waren twee zeeleeuwen drachtig, maar de bevalling bij een van hen is volledig misgegaan. Zeeleeuw Toya kreeg complicaties bij de bevalling en is hier - ondanks een geslaagde operatie - aan overleden. Ook het jong overleefde het niet.

15 juni