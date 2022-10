Capelle maakt speculanten het leven zuur: geen woekerwinsten meer over de rug van huurders

Wethouder Sjoerd Geissler (PvdA, wonen) is helemaal klaar met dit soort praktijken. ,,Voor opkopers van woningen is in Capelle geen plek meer”, benadrukt hij. ,,De maatregel geldt voor woningen in delen van de wijken Middelwatering, Schenkel, Oostgaarde en Schollevaar. Het is in aangewezen buurten verboden om de woningen te verhuren zonder vergunning.’’

Verdienmodel

Er wordt in deze delen van Capelle volop geïnvesteerd in de leefbaarheid. Daar past deze maatregel goed bij, luidt zijn visie. Want een koper die zelf in zijn woning gaat wonen is ook meer meer betrokken bij de omgeving en in de contacten met buren. ,,Woningen in Capelle zijn om in te wonen en moeten niet dienen als verdienmodel voor speculanten of investeerders, die bijvoorbeeld kamers voor veel geld verhuren aan studenten. Door een opkoopbescherming in te voeren geven we Capellenaren, nieuwe en bestaande, meer kansen op de woningmarkt.’’