Capelle rekent op een rustige jaarwisseling, maar er zijn wel zorgen om kinderen met illegaal vuurwerk

Duikers halen man (55) uit water langs Gordelpad in Rotterdam

Een 55-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag uit het water gehaald bij het Gordelpad in Rotterdam-Noord. Toen de politie ter plaatse was, hield een agent de man vast tot er duikers waren om hem eruit te halen. Hoe hij in het water terecht is gekomen, kon een woordvoerder van de politie (nog) niet zeggen.

4 december