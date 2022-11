Capelle vóór viering Keti Koti, maar laat initiatief bij de inwoners: ‘Stad heeft geen slavernijverleden’

Dennis (43) heeft werk, maar raakte toch dakloos: ‘Ik heb een maand lang in mijn auto geslapen’

Als je hem vijf jaar geleden had verteld dat hij dakloos zou worden, had hij je vreemd aangekeken. Dennis Vermeulen had een baan, dus wat kon hem nou gebeuren? En hoewel de Oud-Beijerlander altijd is blijven werken, gleed hij na zijn scheiding zo ver af, dat hij in zijn auto moest slapen.

13 november