Capelle wil álle inwoners een handje helpen in deze barre tijden: voorstel voor eenmalig extraatje

Ook Capelle aan den IJssel gaat gebukt onder de crisis. Bewoners worden geconfronteerd met hogere kosten voor boodschappen en torenhoge energierekeningen, waarbij mensen met een krappe beurs het ’t zwaarst te verduren hebben. Bij de presentatie van de begroting belooft wethouder Rik van Woudenberg (D66, financiën) er alles aan te doen om Capellenaren een extra steuntje in de rug te geven. ,,Zo stellen we een eenmalige tegemoetkoming voor.’’

De begroting 2023 bevat plannen van de gemeente voor het nieuwe jaar. Daar horen kosten en inkomsten bij om de plannen te kunnen betalen. Ook voor 2023 is het weer gelukt om een sluitende begroting te produceren, waarbij kosten en inkomsten in balans zijn. Daarbij worden de lokale lasten alleen geïndexeerd zonder veel te stijgen. Maar er zijn volop zorgen. Want ofschoon de oorlog in Oekraïne ver weg is, dreunt dit conflict ook door in de financiële ramingen van Capelle aan den IJssel.

Energieplafond

Het geweld in het oosten van Europa heeft gevolgen voor veel Capellenaren en Capelse ondernemers, stelt Van Woudenberg vast. ,,Woonkosten, boodschappen en energie zijn fors duurder geworden. Het Rijk werkt plannen uit om inwoners financieel tegemoet te komen, bijvoorbeeld met het energieplafond. Als gemeente proberen wij iedereen te verwijzen naar de lokale regelingen en rijksregelingen die er zijn. In de begroting voor volgend jaar is ook een voorstel opgenomen voor een eenmalige tegemoetkoming voor alle Capellenaren.

De crisis en de inflatie hebben ook effect op de gemeentelijke organisatie. Projecten buiten zijn fors duurder, energieprijzen stijgen en de kosten van onderhoud aan vastgoed lopen eveneens op. Ook is het door krapte op de arbeidsmarkt lastiger om personeel te vinden en te behouden. De gevolgen van de oververhitte woningmarkt baart het college zorgen en is een belangrijk speerpunt van het college. ,,We gaan stevig verder met het bouwen van woningen, goede fietsverbindingen en meer en mooier groen in alle wijken in Capelle.”



