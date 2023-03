Capelle zet reuzenstap naar wéér een bouwproject in de stad: Meeuwensingel met woningen en scholen

De 179 woningen worden door Stevast en Stebru ontwikkeld. Hier zitten ook 25 sociale huurappartementen van Havensteder bij. Bestuurder Sander Uiterwaal van Havensteder: ,,Er ligt een grote opgave voor het bieden van een thuis aan mensen die wonen moeten combineren met geestelijke of lichamelijke zorg. Wij nemen daarin als woningcorporatie graag ons aandeel en zoeken de samenwerking op met zorgorganisaties. Het is ons plan om de 25 sociale huurwoningen aan de Meeuwensingel aan te bieden aan mensen die een woon-zorgcombinatie nodig hebben. Zo zorgen we dat iedereen een passend thuis krijgt.”



De verwachting is dat het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Meeuwensingel voor de zomer door de gemeenteraad wordt vastgesteld. In de tweede helft van 2024 wordt waarschijnlijk gestart met de eerste bouwwerkzaamheden. Behalve woningen en een verzamelgebouw voor de scholen krijgt de Meeuwensingel ook een groen park en een speelgebied voor de wijk.