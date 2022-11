Capellenaar (19) aangehouden voor intimidaties bij Surinaamse restaurants

Orlando (43) uitgeroe­pen tot beste klusser van Nederland

Orlando Pfister (43) uit Berkel en Rodenrijs mag zichzelf een jaar de beste klusser van Nederland noemen. De finale was zaterdag bij Veronica te zien in het tv-programma De Beste Klusser van Nederland. In het eindproject liet hij zijn creativiteit zien bij de verbouwing van meerdere ruimtes in een sloopwoning.

27 november