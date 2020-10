Capellenaar (37) aangehouden voor bedreigen abortusklinieken met 'gruwelijke video's van mensen die worden afgeslacht’

Nieuwe groep ‘hardnekki­ge’ demonstran­ten valt vrouwen bij abortuskli­niek Rotterdam lastig

2 maart Zwangere vrouwen die naar de abortuskliniek aan de Strevelsweg in Rotterdam gaan, worden nog altijd lastiggevallen door anti-abortusdemonstranten. Volgens het Humanistisch Verbond is er zelfs een hardnekkig groepje demonstranten bijgekomen in Rotterdam.