Capels bedrijf is toonaangevend in uitvaartbranche: ‘Kist van spaanplaat is echt niet meer van deze tijd’

Al vijf generaties lang is familiebedrijf Van Wijk Uitvaartkisten toonaangevend in haar branche. Per jaar gaan bij de fabriek in Capelle aan den IJssel zo’n 18.000 exemplaren de deur uit. Met een scherp oog voor de lange termijn beweegt de firma mee richting de toekomst. ,,Groen is de norm bij ons”, zegt directeur Peter van Wijk. ,,We hebben een volledig duurzaam assortiment uitvaartkisten en een energie-neutrale productie.”