Capelse baalt van uitzicht door nieuwe parkeergarage

Jury kiest beste biertje van Nederland in Rotterdamse Arminiuskerk

14:44 Wat is dit jaar het lekkerste biertje van het land? Aanstaande woensdag strijden zo'n 400 brouwers om die titel in De Arminiuskerk in Rotterdam tijdens de Dutch Beer Challenge. De vraag is welk bier de opvolger wordt van Jopen Mooie Nel (winnaar 2015), de Bruut van Gajes(2016) en Bloedbroeder van Kompaan(2017)?