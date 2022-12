Carbidschieten mag in deze gemeente, zij het onder voorwaarden

Proef met deelscoo­ters in Capelle dreigt een mislukking te worden: ook Felyx haakt af

De proef met deelscooters in Capelle aan den IJssel dreigt op een mislukking uit te lopen. Nadat eerder aanbieder Go Sharing er al de brui aan gaf, haakt nu ook marktleider Felyx af. Die wil niet meer meegaan in alle veranderingen die in korte tijd worden doorgevoerd. Resten nu alleen de scootertjes van Check, die heeft aangegeven wél door te willen gaan in de IJsselgemeente.

6 december