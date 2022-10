Casper maakt podcast over zes deelnemers van de handbikebattle: ‘Na deze berg, kunnen zij alles aan’

130 deelnemers met een fysieke beperking beklommen op 23 juni 2022 een gigantische berg in het Kaunertal in Oostenrijk. Dit deden zij geheel op armkracht en in een handbike. Eén van de dragende krachten achter deze handbikebattle is Rotterdamse revalidatie-arts Casper van Koppenhagen. In de podcast-serie ‘Bergen Verzetten’ praat Van Koppenhagen samen met podcastmaker Femke Bosma met zes deelnemers over waarom zij deze extreme uitdaging zijn aangegaan.

‘Bergen Verzetten’, waarom is er voor deze naam gekozen?

,,Wat de deelnemers voor elkaar krijgen met de battle, is eigenlijk het onmogelijke. Als wij ons boos maken en de hele dag over een berg mogen doen, lukt het ons wel met een fiets. Maar in een handbike gaat dat gewoon niet. En toch lukt het deze deelnemers met maanden van trainen wel. Ze hebben, letterlijk en figuurlijk, bergen verzet.”

Waar gaat de podcast over?

,,Het gaat over zes verschillende mensen die dit jaar hebben meegedaan aan de handbikebattle. Waarom hebben ze meegedaan, hoe was de klim en wat is hun verhaal? Samen met podcastmaker Femke Bosma hebben we de deelnemers gesproken in Oostenrijk, voor de race, nét na de finish en de eerste dag na de battle.”

Welk verhaal is je echt bijgebleven?

,,Het verhaal van de Rotterdamse Henny de Rave. Zij is geboren met een open rug en heeft heel haar leven geleefd met de Westlandse ‘niet lullen, maar poetsen’ mentaliteit. Ze wilde altijd maar doorgaan en heeft nooit echt stilgestaan bij het verdriet van haar handicap, tot de laatste jaren. Want je kan niet maar doorgaan en doorgaan. Uiteindelijk moet je een keer bij het verdriet stilstaan en dat kwam heel erg naar boven in onze gesprekken.”

Volledig scherm Casper van Koppenhagen met Henny de Rave. © Privé

Waarom heb je gekozen voor een podcast?

,,De handbikebattle werd dit jaar al voor de achtste keer gereden en ik ben er al vanaf het begin bij: eerst als dokter en nu ook als spreekstalmeester. Er is veel over de battle geschreven in de afgelopen jaren, artikelen en wetenschappelijke stukken, maar het is nog nooit echt in woord en geluid vastgelegd. En dat hebben wij proberen te doen met de podcast. Het is echt een ode aan de revalidatie en aan de deelnemers. Als je deze berg kan beklimmen, dan kan je alles aan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.