Catastrofale brand bij jubilerende voetbalclub: ‘Ik heb als een kleine jongen staan huilen’

Ruzie ontaardt in steekpar­tij in Ridderkerk: 34-jarige Rotterdam­mer gewond

Een 34-jarige Rotterdammer is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Reijerweg in Ridderkerk. De dader is op de vlucht geslagen en nog niet aangehouden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

7:47