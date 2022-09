CDA stelt Kamervragen na onderzoek wapenbezit onder Rotterdamse jongeren: ‘On-Nederlands’

Een op de vijf zei in het onderzoek onder duizend jongeren in de acht maanden daarvoor een wapen te hebben gehad, gedragen of gebruikt. Het is zo normaal geworden dat op mijn vorige school een bordje hing in de schoolgangen, waarop stond dat we geen messen mochten meenemen. Dan weet je wel hoe laat het is”, zei student Chakir (17) vorige week in deze krant. Het CDA constateert dat wapenbezit onder jongeren steeds meer wordt genormaliseerd.