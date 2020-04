Cees (65) was het leven als topambtenaar zat, nu wordt hij schaapsherder

Soelaas in lastige tijd: Ryanne van Dorst dendert met nieuw album de Duitse hitlijsten binnen

17:01 Deze week verscheen het nieuwe album van Ryanne van Dorst en haar band Dool, precies zoals ver voor corona was gepland. Goed nieuws: in Duitsland is het direct binnengekomen in de top 5, boven supersterren als Billie Eilish, de Kelly Family en Pearl Jam. ,,Dat is toch prachtig?''