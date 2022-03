Celstraf voor Franse drugskoerier die in hotel wachtte op zijn partij heroïne

Een 35-jarige Fransman is veroordeeld tot twee jaar cel voor de handel in heroïne. Een Rotterdammer maakte als een ware privédetective een foto van een schimmige transactie op een parkeerplaats van een Rotterdams hotel. Daardoor werd hij opgepakt.

In de auto bij het hotel aan de Hoofdweg lag vijftien kilo heroïne. Naar eigen zeggen wist hij niet dat het om drugs ging. ,,Ik hoopte vooral dat het geen wapens waren’’, zei hij bij de rechter. Die stelt dat een celstraf op z’n plek is vanwege de ‘ontwrichtende invloed’ van de drugshandel op de op de samenleving, door liquidaties in de onderwereld en overvallen.

Blij met celstraf

Ook brengt de handel in harddrugs mee dat er een circuit van zwart geld ontstaat, ‘met alle gevolgen van dien’. De Franse drugskoerier zei eerder blij te zijn met een celstraf. In de cel is hij veilig voor de bende drugscriminelen, die volgens hem nietsontziend en uiterst gewelddadig zijn.

,,Het zijn onmenselijke mensen. Ze hebben de reputatie veel mensen te doden.’’ Ze zouden achter een moord in Marseille zitten, waarbij het slachtoffer in een kofferbak lag toen de auto in brand werd gestoken. ‘Barbecueën’ noemen ze dat in de Franse stad.

