Celstraffen geëist tegen familie van Rotterdamse trouwstoetmepper

Het Openbaar Ministerie heeft tot honderd dagen celstraffen geëist tegen drie familieleden van de trouwstoetmepper in Rotterdam. De drie verdachten zouden getuigen beïnvloed hebben, in een poging het rechercheonderzoek ‘ernstig te frustreren’, zo meldt Justitie.

Een 45-jarige vrouw en een 55-jarige man moeten als het aan het OM ligt 90 dagen de gevangenis in. Een 24-jarige man 100 dagen. De strafeis tegen hem valt hoger uit omdat hij naast het beïnvloeden van getuigen ook terechtstond voor het beledigen van de neergeslagen agent.

De Rotterdamse ‘trouwstoetmepper’ Shahid B. (26) viel op 30 augustus 2019 een politieagent op de Westzeedijk van achteren aan en sloeg hem. Even daarvoor was de bruidscolonne aan de kant gezet vanwege overlast. De agent hield er een whiplash aan over. Ondanks dat veel mensen getuigen waren van de klap, weigerden ze mee te werken aan het onderzoek.

‘Verklaren dat ze stoned waren’

Dat is op zich niet strafbaar meldt justitie, maar het beïnvloeden van getuigen wél. Dat zou gebeurd zijn in de dagen na de mishandeling van de agent. Verschillende getuigen werden opgedragen te verklaren dat ze stoned waren en daardoor niets hadden meegekregen van het incident. Of dat ze moesten zeggen dat ze net toevallig de andere kant opkeken toen de agent de klap kreeg. Ook moesten ze voor zich houden waar de gezochte man zich op dat moment bevond. De man werd in oktober gevonden in een woning in Lopik, waar hij zich onder een bed probeerde te verstoppen.

“De politie werkt met man en macht om daders op te sporen en de straten veilig te houden voor de burgers”, aldus de officier van justitie tijdens de zitting. “En dat werk wordt de politie onmogelijk gemaakt door personen zoals verdachten die erop uitgaan om getuigen het zwijgen op te leggen, of anders te laten verklaren.”

De rechter doet over twee weken uitspraak.

Eerder was al bekend dat Shahid B. (26) anderhalf jaar de cel in moet, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor de poging tot zware mishandeling van de politieman. Ook moet hij zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek.

