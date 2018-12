Celstraffen tot 25 jaar voor Rolly P. (19) en Yassine B. (18) voor dubbele liquidatie Beverwaard

Live-twitterDe Rotterdamse rechtbank heeft Rolly P. (19) en Yassine B.(18) veroordeeld tot 25 en 20 jaar celstraf in de zaak van dubbele liquidatie aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard. Rolly P. en Yassine B. waren afgelopen december verantwoordelijk voor de dood van Gilbert Henriëtta (26) en Lindomar Elizabeth (25). Ze waren destijds nog maar 17 en 18 jaar oud. Verslaggever Sander van der Werff twittert live vanuit de rechtbank. Zijn tweets staan onderaan dit artikel.

Rolly P. (19) bekende tijdens een politieverhoor dat hij de twee slachtoffers van dichtbij om het leven bracht met een kalasjnikov. De rechter heeft hem veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij was slechts 18 jaar oud ten tijde van de liquidatie. Mogelijk motief: ‘Er moest een neger worden platgelegd omdat er iemand was geript’. Een van zijn handlangers, Yassine B., die op het moment van de schietpartij 17 was, is ook volgens het meerderjarigen strafrecht veroordeeld en moet 20 jaar de cel in.

Volgens de Rotterdamse rechtbank is er 'onmiskenbaar sprake van voorbedachte rade'. De verdachten zijn volgens de rechtbank schuldig aan moord. Het is nooit duidelijk geworden wie de opdracht heeft gegeven voor de liquidatie van Henriëtta. Lindomar Elizabeth werd in de kogelregen meegenomen. ,,Het is onvoorstelbaar dat ze de dood van Elizabeth op de koop toe hebben genomen‘’, zegt de rechter. ,,Door hun nietsontziende handelen hebben ze de slachtoffers het leven ontnomen. De partners, kinderen en familieleden hebben ze onherstelbaar verdriet aangedaan. Het was bovendien die avond druk op straat.‘’

Justitie eiste eind november dertig jaar cel tegen P. ,,Het was geen impuls, de aanslag was goed voorbereid en de verdachten hebben ‘tijd voor beraad’ gehad. We hebben overwogen een levenslange gevangenisstraf op te leggen’’, gaf de officier van justitie destijds aan. Een week later werd 25 jaar geëist tegen Yassine B., de medeverdachte van P., waarvan de zaak achter gesloten deuren behandeld werd.

Minderjarigen

In de zaak werden nog twee andere minderjarigen aangehouden, van wie er één nog maar 15 jaar oud was. Het vermoeden bestaat dat de tieners door een ‘grote jongen’ uit het criminele circuit zijn geronseld om de liquidatie uit te voeren.

De jongen die als bijrijder bij Rolly P. in de auto zat en op de dag van de moordaanslag nog 17 was, heeft twee jaar cel en jeugd-tbs tegen zich horen eisen. De jongste verdachte, toen nog 15, moet wat justitie betreft een jaar jeugddetentie (waarvan drie maanden voorwaardelijk) opgelegd krijgen met een proeftijd van twee jaar. De aanklager wil dat hij daarna naar school gaat en meewerkt aan een ambulante behandeling bij een forensische polikliniek.

Opdrachtgevers

Volgens justitie verdiende Rolly P. 30.000 euro aan de dubbele liquidatie. Dat geld wordt teruggevorderd. P. heeft de dubbele moord bekend. Hij handelde op verzoek van vier opdrachtgevers. Tijdens de politieverhoren heeft hij nooit iets verteld over hun identiteit.

P. moest een witte Seat in de gaten houden. Een paar dagen voor de moorden kreeg hij de opdracht. Zijn doelwit was Gilbert ‘Giba’ Henriëtta, maar hij kreeg niet te horen waarom hij dood moest. Een van de mede-verdachten verklaarde dat ‘een neger moest worden platgelegd omdat hij iets geript had.’ P. had alleen een foto van hem gezien en wist het kenteken van de Seat. P. kreeg van zijn opdrachtgevers een zwarte Audi A4. Munitie voor de kalasjnikov lag in de auto. Yassine B. zat achter het stuur van de gestolen Audi.