Chantal (48) slaapt in zelfgemaakt huis van verhuisdozen, nadat ze op straat is gezet door corporatie

Hoewel haar situatie in- en intriest is, ziet Chantal Vlasveld de humor er ook wel van in. ,,Een zwerver leeft in een doos, heb ik wel eens begrepen. Nou, ik ben nu ook een zwerver, dus heb ik maar een huis van dozen gemaakt”, probeert ze positief te blijven. ,,Met een paar stoelen voor de ingang van mijn kartonnen tentje, een lampje en een kacheltje is het nog wel te doen, toch?”