Chauffeur (43) van container vol vluchtelingen aangehouden

De vrachtwagen en oplegger zijn in beslag genomen voor onderzoek, meldt de politie. Een van de vluchtelingen in de container belde naar het noodnummer. Omdat de exacte locatie van de container niet bekend was, heeft de politie via zendmasten de groep getraceerd. Het is nog onduidelijk waar de migranten - voornamelijk twintigers - vandaan komen. Ze hebben een Afrikaans uiterlijk.

Vreemdelingenpolitie

De zeventien redelijk gezonde verstekelingen zijn met een RET-bus naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht voor onderzoek. Sommigen waren ingepakt in folie tegen de kou. Een migrant - die er wat slechter aan toe was - is per ambulance gebracht. Volgens woordvoerder van de Veiligheidsregio is hij al iets opgeknapt. Wanneer de vluchtelingen zijn onderzocht worden ze overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.