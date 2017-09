Chefkok pioniert op Cuba

Het bouwen van een speciale kleioven gaat voorspoedig, maar het werk ligt plotseling stil nu de loodzware orkaan Irma onderweg is. ,,We hebben noodrantsoen ingeslagen.''



Hij maakt er al een tijdje extreem lange dagen. Opstaan om vijf uur, ontbijten om half zeven, daarna aan het werk. Iedere dag weer, steevast tot laat in de avond. De Rotterdamse chef-kok Derk Jan Wooldrik werkt dan ook keihard aan het realiseren van zijn grote Cubaanse droom: het bouwen van een kleioven in Alamar, een gemeente vlakbij Havana.



Met die oven kan Wooldrik Cubanen leren gezonder te koken. ,,Er wonen honderdduizend mensen in Alamar, het is een wijk vol flats die een beetje lijkt op Hoogvliet of Pendrecht,'' vertelt Wooldrik via een gammele wifi verbinding. ,,Deze wijk is niet erg geliefd, maar biedt toch een hoop mooie dingen, waaronder veel agricultuur. Het is tijd dat de mensen hier zelf in gaan zien dat er in hun leefomgeving met eenvoudige middelen veel kan verbeteren. Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteiten van deze plek, zoals de veelzijdige agricultuur. Ik hoop dat de bewoners daar trotser op worden.''