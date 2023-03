Chicken lovers! Deze zaak opent tegenover Rotterdam Centraal

indebuurt.nlHet zal je misschien niet zijn ontgaan, Jack Bean op het Kruisplein is gesloten. Het glazen pand tegenover station Rotterdam Centraal heeft al een nieuwe eigenaar, want hier opent binnenkort Eva Chicken.

Op de ramen spotten we grote gele stickers met de tekst ‘Coming Soon’ en het logo van de zaak: een kip die in vuur en vlam staat. Zei iemand daar hete kip aan het spit? Jazeker.

Heel veel kip

Op het Kruisplein draaien binnenkort heel veel kippen, want hier scoor je gegrilde kippenbouten, vleugels en hele kippen. Daarnaast staan er op het menu allerlei soorten broodjes en bakjes, zoals kipvingers, grillworst en hotdogs. Mooi meegenomen: alles op de kaart is halal. Hou je wel van wat spice? Ga dan voor de grillworst met Madam Jeanette of kies als topping de 112 saus. Je bent vast gewaarschuwd, pittige tante.

Eva Chicken heeft al een andere vestiging in Nederland, namelijk in Bos en Lommer (Amsterdam). Wegens succes breiden ze uit naar onze stad. Nu wil je natuurlijk weten vanaf wanneer je hier terecht kunt voor een portie kip. “Als alles op tijd klaar is gaan we op zondag 23 april open.” Nog even geduld dus!

