China eist dansvoorstelling in nieuwe Luxor af te lassen

Het is niet de eerste keer dat het dansgenootschap, dat in 2006 in New York werd opgericht, onder vuur ligt van de Chinese overheid. In Stockholm in 2008 en in Berlijn in 2014 probeerde de Chinese overheid voorstellingen van de groep te annuleren. Reclameposters voor de voorstellingen in Brussel werden in 2014 door Chinese studenten afgeplakt.