Chocodrop raar? Even sabbelen en het blijkt best lekker

Kapsalon, move over! Turkse Kumpir moet harten van snackers veroveren

Kumpir. In Turkije is het aardappelgerecht net zo bekend als onze patat, maar in Nederland hebben veel mensen er nog nooit van gehoord. Daar wil Ugur Catbas verandering in brengen met Potaé. In april opent hij voor de gepofte aardappel een eetzaak in het Rotterdamse Alexandrium.

7 februari