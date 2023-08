Chocoladereep in de ban bij het Erasmus MC, gezonde smoothies en bananenbrood komen er in

Vrouw raakt van de weg en belandt diep in de struiken langs toerit A20

Een automobiliste is woensdagavond zo diep het struikgewas ingereden, dat ze vanaf de weg niet meer zichtbaar was. Dat gebeurde op de toerit naar de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel, nadat de wagen was geraakt door een andere auto, die vervolgens doorreed.